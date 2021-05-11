Вторник, 11 Мая 2021 13:12

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание РА.

<Принимая за основу требования статеи? 92 и 93 Конституции и учитывая роспуск Национального собрания в силу права согласно части 3 статьи 149 Конституции:

1. Внеочередные выборы национального собрания Армении назначить на 20 июня 2021 года.

2. Данный указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования>, - говорится в указе.

Напомним, что сегодня-10 мая Национальное собрание седьмого созыва было распущено в силу права.