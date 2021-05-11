Вторник, 11 Мая 2021 13:11

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 678 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 243 граждан (9,1%), при этом выздоровело - 475 человек, скончалось - 7.

Как сообщает министерство здравоохранения, фактическое лечение получают по положению на 11:00 11 мая 8 620 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армениии зарегистрировано 219 596 случаев заражения, что составляет 21,5% из числа сдавших тест на коронавирус. Количество выздоровевших достигло 205 675 (93,6%), летальных исходов - 4 256 (1,9%).

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1045.