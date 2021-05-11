Вторник, 11 Мая 2021 13:09

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев обрушился с критикой на Канаду и Францию.

Поводом для резкой критики стали заявления внешнеполитических ведомств вышеуказанных государств, с призывом незамедлительно освободить всех армянских пленных и военнопленных, вот уже 7 месяц незаконно удерживаемых Азербайджаном в нарушение договоренностей от 9 ноября 2020 года.

Так, Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику, вдруг возмутился тем, что порой

страны, находящиеся на том конце света, выступают с заявлениями, связанными с конфликтом или же происходящими в Азербайджане процессами.

"Это неприемлемо. В качестве примера могу привести Канаду. Недавно мне сообщили, что Министерство иностранных дел Канады выступило с заявлением в связи с Азербайджаном, нашими внутренними делами. По какому праву? Кем возомнила себя Канада? Может, это супердержава, а мы не знали? Может это второй Люксембург, появилась вторая супердержава, а мы не знали? Пусть занимается своими делами", - сказал азербайджанский диктатор, забыв, что РА имеет ряд обязательств перед международным сообществом, которые грубейшим образом попираются азербайджанскими властями.

При этом он на этом не остановился, и уже в очередной раз накинулся на Париж, заявив, что отвергает заявление Министерства иностранных дел Франции и считает его неприемлемым.

" Мы неоднократно выражали французской стороне свои претензии, чтобы они отстали от нас. Идите и занимайтесь своими делами. А то председатель Сената Франции приезжает в Ереван, выступает там с заявлением о том, что Сенат Франции признает Нагорный Карабах. Когда мы обращаемся к правительственным органам Франции по данному вопросу, выражаем свой протест, нам говорят, не обращайте внимания, это - законодательный орган, он не отражает позицию власти. Хорошо, а Министерство иностранных дел, оно тоже не отражает позицию правительства? Что это за заявления? Пусть занимаются своими делами", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана в очередной раз с агрессивной риторикой обрушился и на Армению, предостерегая ее от реваншизма. Видимо, опьяненный результатами боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутые при незаконном и непосредственном участии Турции, а также боевиков из Сирии и Ливана, на фоне полного бездействия международного сообщества, Алиев-младший возомнил из себя бравого военноначальника и решил в очередной раз побряцать оружием перед Арменией.

При этом глава Азербайджана забыл, что международное сообщество уже воочию ознакомилось с методами действий доблестной азербайджанской армией, которая может лишь самоутверждаться за счет надругательства над беззащитными трупами армянских военных, унижения и пыток стариков и женщин, вандализма в отношении армянского культурно-религиозного наследия.

При этом, то ли себя успокаивая, то ли азербайджанское общество, Алиев заверил, что у "Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить реваншистскими мыслями".

"Как власть, так и оппозиция в Армении, можно сказать, все элементы, занимающиеся политикой, высказывают мысли о возвращении Шуши и Гадрута. Мы пока проявляем сдержанность. Но пусть не играют с огнем. Они видели наш кулак. Он на месте. Никто не сможет устоять перед нами. Если мы увидим хоть небольшую - небольшую - угрозу, то немедленно уничтожим их. Уничтожим прямо на месте", - в очередной раз покичился Алиев