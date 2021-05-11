Вторник, 11 Мая 2021 13:05

АрмИнфо.Генрпокуратура Армнеии выступила с законодательной инициативой для повышения эффективности уголовно-правовой борьбы против хищения и вымогательства номеров учета автомобилей.

Как отмечает пресс-служба надзорного органа, в последние годы широко распространилась практика хищения номеров авто, в основном, с целью получения последующего выкупа. Исследования показали, что за 2020 год и январь-февраль 2021 года только в Ереване было зафиксировано 306 подобных случаев. По 261 случаю было отказано в возбуждении уголовного дела (в 235 случаях из-за отсутствия состава преступления, в 17 случаях - по причине отсутствия преступного события, 9 из них остались без заявления владельца, а 3 - на тот момент были в процессе подготовки материалов). По зафиксированным 306 случаям уголовные дела были возбуждены только по 42 случаям, и то, только тогда, когда с владельца транспортного средства потребовали выкуп за возвращение номера авто.

Согласно информации, столь малое количество возбужденных дел обусловлено существующими разночтениями по вопросу квалификации хищения номеров учета. В частности, уголовные дела не возбуждаются на том основании, что номера учёта авто не являются предметом хищения, поскольку не представляют материальной ценности. Между тем, очевидно, что владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб.

Помимо этого, как отметили в прокуратуре, практика хищения номеров создает благоприятные условия для использования украденных номеров - при совершении других - наиболее опасных преступлений.

Исходя из этого, Генпрокуратура Армении представила в министерство юстиции предложение о внесении изменений в УК РА, которое позволит ввести уголовную ответственность за совершение подобных преступлений.