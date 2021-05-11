Вторник, 11 Мая 2021 02:12

АрмИнфо.Сегодня, 9 мая в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лэ Юйчэном, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с выполнением договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на высшем уровне. Состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества в свете телефонного разговора, состоявшегося между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпинем 6 мая 2021 года.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн подтвердил приверженность китайской стороны развитию взаимовыгодных отношений с Туркменистаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи стороны констатировали высокую динамику роста туркмено-китайских отношений в сфере энергетики, торговли, транспорта и др.

Также стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с предстоящим визитом правительственной делегации Туркменистана в Китай. В частности, затронута подготовка ко встрече министров иностранных дел «Центральная Азия – Китай», запланированной на 12 мая 2021 года в г.Сиань и проведение двусторонних политических консультаций на уровне министров иностранных дел двух стран.