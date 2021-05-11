Вторник, 11 Мая 2021 00:58

АрмИнфо. Рост реального ВВП в Казахстане восстановится до 3,7% в 2021 году. Об этом говорится в презентации Fitch Ratings «Казахстан: преодоление шоков 2020 года». Сообщает Forbes.

Fitch Ratings отмечает, что ключевые показатели кредитоспособности Казахстана продемонстрировали устойчивость к влиянию пандемии коронавируса и шокам по ценам на нефть в 2020 году. Об этом говорится в презентации «Казахстан: преодоление шоков 2020 года».

Несмотря на то что Казахстан занимает второе место в плане зависимости от экспорта сырьевых товаров в рейтинговой категории «BBB», фискальные и внешние буферные резервы были на хорошем уровне на конец 2020-го, что подкреплялось сильным восстановлением глобального рынка активов и ростом цен на золото.

«Гибкость обменного курса помогла адаптироваться к шоку по нефтяным ценам и в то же время позволила властям сохранить валютные резервы. Реальный ВВП снизился на 2,6% ввиду связанных с пандемией ограничений и сокращения предложения нефти в рамках соглашения ОПЕК+», - говорится в сообщении.

Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом в 2020 году и недавно, в феврале 2021-го, подтвердило рейтинги.

На пути восстановления Казахстан будет сталкиваться со сложностями, поскольку стране приходится справляться с волной новых коронавирусных инфекций. Вакцинация набирает темпы: целевой уровень по охвату вакцинацией примерно в 30% населения страны к концу июня 2021 года. В случае успешного достижения целевого показателя это поможет в ослаблении экономических ограничений.

По ожиданиям экспертов Fitch, сильные меры стимулирования в рамках фискальной и монетарной политики продолжатся в 2021 году при некоторых возможностях для ослабления монетарной политики, если инфляция станет более умеренной в сравнении с высоким уровнем в 7,5% к предыдущему году на конец 2020.

По прогнозам, рост реального ВВП восстановится до 3,7% в 2021 году, чему будут способствовать эффекты базы, восстановление цен на нефть, осуществляемый проект расширения месторождения Тенгиз, а также новое законодательство, которое разрешает досрочное снятие части пенсионных накоплений.

На рейтинг также могут повлиять существенные изменения в фискальных и внешних буферных резервах, а также изменения в проводимой макроэкономической политике.

Власти страны возобновляют ряд ключевых структурных реформ, которые могут повысить эффективность монетарной политики, контрцикличность фискальной политики и способствовать восстановлению фискальных буферных резервов и преобразованию структуры экономики посредством приватизации, диверсификации и привлечения инвестиций.