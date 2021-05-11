Вторник, 11 Мая 2021 00:55

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 12 мая посетит Армению с официальным визитом. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства РА решении и.о. премьер-министра.

Согласно источнику, в связи с визитом грузинской делегации и.о. министра иностранных дел Армении и начальнику Службы госпротокола МИД поручено подготовить программу визита, обеспечить проведение мероприятий во время пребывания гостей в Республике Армения.

И.о. министра обороны поручено обеспечить присутствие почетного караула и военного оркестра в ходе протокольных мероприятий, руководителю Службы государственной охраны Республики Армения - обеспечить безопасность делегации во время пребывания в Армении.