Понедельник, 10 Мая 2021 17:58

АрмИнфо. Посольство США в Баку ответило запрос азербайджанской службы "Голоса Америки> относительно информации о военной помощи США Азербайджану, опубликованной в газете The Hill 3 мая.

В ответе посольства на запрос о том, какую военную помощь США оказывают Азербайджану и могут оказать в будущем, говорится: "Политика США в отношении Азербайджана не изменилась. С 2002 года сменяющие друг друга администрации ежегодно продлевали действие 907-й поправки, чтобы обеспечить сотрудничество в области безопасности и продолжить программы помощи. Поправка была одобрена госсекретарем Энтони Блинкеном и вступила в силу 26 апреля.

Помощь США Армении и Азербайджану находится под пристальным наблюдением, чтобы они не подрывали усилия по урегулированию конфликта мирным путем. Она нацелена на укрепление региональной стабильности и отвечают интересам национальной безопасности США".

При этом в посольстве подчеркнули, что США сотрудничают с Азербайджаном во многих областях, включая борьбу с терроризмом и наркотиками, а также защиту критически важной энергетической инфраструктуры. "Азербайджан недавно продемонстрировал преимущества помощи США в области безопасности, обнаружив 480 упаковок героина, спрятанных под партией иранского битума на юге, на иранской границе, с помощью рентгеновских сканеров", - заявили в посольстве США в Азербайджане, передает Туран.

Ранее, стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена продлила приостановку 907-ой поправки к "Акту в поддержку свободы", в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану.

Напомним, что 907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Однако после теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял закон об ассигновании зарубежных операций, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки. Это понадобилось США, когда надо было снабжать американские войска в Афганистане. Администрации Буша и Обамы продолжали отказываться от реализации этого запрета. Долгие годы азербайджанская дипломатия тщетно добивалась ее отмены, но ситуация изменилась в 2018 году, с приходом администрации Трампа, которая приостановила действие поправки.