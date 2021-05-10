Понедельник, 10 Мая 2021 17:57

АрмИнфо. Азербайджан продолжает варварства и святотатства на армянское культурно-религиозное наследие, констатирует депутат парламентской фракции "Процветающая Армения", вице-спикер Национального собрания Ваге Энфиаджян.

"Вчера в прессе писали, что армянские надгробия используются для строительства дороги, ведущей в Шуши. Явление типичное для дикарей, лишенных системы ценностей и далеких от человеческих качеств. Безусловно, в основе данных действий лежит политика армянофобии.

В то же время мы знаем, что в некоторых частях Армении, которые в основном граничили с территорией Советского Азербайджана, есть заброшенные азербайджанские могилы, но они никогда не осквернялись, не были повреждены или разрушены.

Об этом знаем мы, но это должно быть видно международному сообществу и это нужно продвигать на различных платформах", - написал депутат.

Ранее, глава МИД Арцаха Давид Бабаян сообщал, что азербайджанцы используют могильные плиты как строительный материал, особенно при

строительстве различных дорог. "Это очередное проявление культурного геноцида, варварство с политической целью. Они не только полностью уничтожают армянский след, но и используют его в экономических целях. Создавая такую инфраструктуру, азербайджанцы значительно затрудняют ее восстановление в будущем. Это грубое нарушение международных норм морали", - сказал Бабаян, добавив, что по разным источникам, они широко используются при строительстве дороги Гадрут-Шуши.