Понедельник, 10 Мая 2021 17:49

АрмИнфо. Между Армянским Советом политических и стратегических исследований "Китай-Евразия" и Институтом Востоковедении НАН РА подписан Меморандум о взаимопонимании.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании Стороны договорились по укреплению сотрудничестве в области науки, образования, академических обменов и других сферах. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между организациями подписан директором Института Востоковедения, НАН РА, к.ист.н. Робертом Казаряном и директором Совета политических и стратегических исследований "Китай-Евразия". к.полит.н. Мгером Саакяном.

К. полит. н. Мгер Саакян отметил. "Для нас большая честь развивать сотрудничество с Институтом Востоковедении НАН РА, который является одним из известных академических институтов Армении и вносит большой вклад в исследования Ближнего Востока и Северной Африки. Собственно, "Китай-Евразия" и Институт Востоковедения сотрудничают уже 4 года. В 2018 году совместно к.ист.н. Робертом Казаряном и Институтом Востоковедения мы совместно организовали спецкурс "Переосмысление внешней политики Китая" и международную конференцию "Евразийские исследования современного Китая и Евразии". Меморандум о взаимопонимании придаст дополнительный импульс укреплению нашего сотрудничества и объединению усилий и возможностей в области исследований и академической дипломатии".

К.ист.н. Роберт Казарян подчеркнул, что китаеведение является одним из важнейших научных направлений в Институте востоковедения НАН РА, где институт добился больших успехов: "В то же время Совет политических и стратегических исследований "Китай-Евразия", также вносит значительный вклад в развитие и укрепление этой области. В связи с этим очень важно, чтобы такие учреждения в Армении объединили свои усилия в надежде на совместную работу и достижение значительных научных результатов. Кроме того, у двух наших научных учреждений есть хороший опыт сотрудничества. И объединение наших усилий и работ может послужить дальнейшему развитию этой области и создаст перспективы для нового сотрудничества".