Понедельник, 10 Мая 2021 15:26

АрмИнфо. В ходе состоявшегося телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов- освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждён обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско­азербайджанского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении Кремля.

Отметим, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров с рабочим визитом отправится в Азербайджан, где запланированы его встреча с Алиевым и переговоры с азербайджанским коллегой.