Понедельник, 10 Мая 2021 15:25

АрмИнфо. Обстоятельства 44-днейвной войны и переговорного процесса должны быть расследованы специальной парламентской комиссией. Об этом заявил 10 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на спецзаседании, реагируя на предложение депутата.

Проблема в том, что, как указал и.о. главы правительства, спецкомиссия должна быть сформирована в соответствии с Конституцией и регламентом НС. "Я готов быть допрошенным. Мой личный кабинет и резиденция также готовы к обыску. Хотя при известных условиях (в ночь на 10 ноября в результате ночного погрома недовольными соглашением по Нагорному Карабаху.ред.) они уже подвергались мини-обыску, но если бы там было что-то подозрительное, то, будьте уверены, обязательно нашли бы", - сказал Пашинян.

Тем не менее, как отметил Пашинян, не только обстоятельства 44-дневной войны, но и переговорного процесса должны стать предметом расследования парламентской комиссии по расследованию 44-дневной. "Это должно стать нашим предвыборным обещанием", - заявил он, подчеркнув, что не только премьер тоже должен быть допрошен, но и все, кто может быть причастен.

При этом, как считает Пашинян, важна сама атмосфера формирования спецкомиссии. "Представьте, что было бы, если бы мы решили сформировать спецкомиссию из представителей политических сил в ноябре - множество обстоятельств, которые я, по стечению обстоятельств, раскрыл с трибуны парламента, просто не раскрылись бы. По крайней мере, вы не должны сомневаться в транспаретности нашего правительства", - заключил Никол Пашинян.