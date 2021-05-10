Понедельник, 10 Мая 2021 15:15

АрмИнфо. Посольство Армении в России предостерегает граждан от мошенников, представляющих консульские услуги.

В заявлении дипломатического представительства, в частности говорится: "Сообщаем, что Посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц, отдельных групп ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые "посреднические услуги", связанные с предоставлением консульских услуг.

Чтобы не стать жертвой мошенников, просим граждан не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве "посредников". Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы.

В связи с этим, в очередной раз напоминаем, что консульские услуги РА на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе Посольства в Москве, генеральными консульствами республики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением Посольства в г. Новосибирске и консульским пунктов в г. Сочи (адреса и тел. номера по ссылке - https://bit.ly/2SvOkKe). Отдельно в иных регионах РФ для граждан РА организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных соцстранах и сайте Посольства.

Отметим также, что ставки (размеры) государственных пошлин для консульских услуг установлены Правительством Республики Армения и опубликованы на сайтах МИД РА (mfa.am), Посольства РА (russia.mfa.am), а также на сайте консульского отдела диппредставительства в Москве (armconsul.ru).

Установленные пошлины за услуги окончательны и не предполагают каких-либо иных сборов за услугу.

В связи с отмеченным просим и призываем граждан, имеющих информацию о вышеуказанных случаях, или столкнувшихся со случаями превышения консульских пошлин, незамедлительно связаться с нами по эл. почте info@armem.ru, или же обратиться на горячую линию Посольства (7 (964) 505-87-59), или МИД РА (+374 (60) 620 111, +374 (55) 620 111 /Whatsapp, Viber)".

Ниже Посольство представило установленные правительством РА ставки госпошлин за консульские услуги на 2021 год:

За выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданину РА, не достигшего 16 лет - 4,500 руб.

За выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданина РА - 9,600 руб.

За выдачу (обмен) паспорта гражданина РА, действительного в иностранных государствах - 9,600 руб.

За выдачу (обмен) паспорта, не достигшего 16 лет гражданина РА,

действительного в иностранных государствах - 4,500 руб.

За продление срока действия в иностранных государствах паспорта

гражданина РА до двух лет - 1,500 руб.

За продление срока действия в иностранных государствах паспорта гражданина РА на срок более двух лет - 3,000 руб.

За выдачу свидетельства на возвращение в РА при утере паспорта и отсутствии (если не предоставляется) иного документа, удостоверяющего личность гражданина РА (военный билет, идентификационная карта) - 4,500 руб.

За выдачу свидетельства на возвращение в РА на основании просроченного или непригодного для использования паспорта или на основании иного документа, удостоверяющего личность гражданина РА (военный билет, идентификационная карта) - 1,500 руб.

За выдачу свидетельства на возвращение в РА в случаях, установленных правительством РА, а также в случаях, предусмотренных международными договорами РА - Бесплатно

За получение гражданства Республики Армения - 200 руб.

За приостановления гражданства Республики Армения - 3,700 руб.

За получение справки об отсутствии/наличии судимости и розыска - 3 700 руб.

За получение справки о семейном положении - 3 700 руб.

За справку о гражданстве - 3 700 руб.

За нотариальное удостоверение доверенностей на право владения,

использования и распоряжения недвижимости - 4,500 руб

За нотариальное удостоверение иных доверенностей - 2,300 руб.

За нотариальное удостоверение копий документов и выписок из документов за каждую страницу - 1,500 руб.

За нотариальное удостоверение и перевод документов с русского языка на армянский - за каждую страницу 1,500 руб.

За нотариальное удостоверение и перевод документов (кроме свидетельств регистрации гражданского состояния) с армянского языка на русский - за каждую страницу 2,300 руб.

За нотариальное удостоверение и перевод паспортов и свидетельств регистрации гражданского состояния с армянского языка на русский - за каждую страницу 1,100 руб.

За оформление и удостоверение справок о нахождении гражданина в живых, в определенном месте и прочих справок - 2,300 руб.

За нотариальное удостоверение подлинности подписи - 1,100 руб. За другие нотариальные услуги - 1,100 руб.