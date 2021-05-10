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АрмИнфо. "В ближайшее время нас ждет одна из самых сенсационных новостей нашего времени ", - анонсировал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 10 мая с трибуны парламента.
Так, по словам Пашиняна, в июле 2021 года уровень воды озера Севан будет самым высоким за последние 60 лет. "Говорят, много было дождей, снега и из-за этого повысился уровень Севана. Получается, что за последние 60 лет не было ни дождя, ни снега", - заявил Пашинян, подчеркнув, что на деле, это результат совершенно нового качества управления водными ресурсами.
Как пояснил и.о. главы правительства, в 2020 году было забрано на 22,8 млн куб.м воды меньше, но земель было орошено больше на 4 800 га. А сделано было это, по словам Пщаиняна, поскольку никто из членов его команды "не стал зарабатывать миллионы на попуске воды из озера". "Если вы поговорите со знающими людьми в сфере энергетики, то они скажут, что один сантиметр уровня воды в Севане - это примерно один миллион долларов", - указал он.
Помимо этого, как подчеркнул Пашинян, с 2018 года в сфере водных ресурсов было сэкономлено 30 млн КВт электроэнергии, на 5% сократились потери в системе орошаемой воды.
Помимо этого, по словам и.о. главы кабмина, впервые рыбаки из прибрежных сел начали платить положенные пошлины за ловлю рыбы. "И даже ничего, если они заплатят за 100 кг, а наловят 300 кг. Главное, система начала работать, а люди поймут, что работает она в их интересах",- отметил он, подчеркнув, что все еще в озере остались десятки и сотни заброшенных рыболовных сетей, из-за которых рыба гибнет в больших объемах. На следующем этапе, власть планирует на собранные пошлины очистить озеро от мусора и увеличить рыбные ресурсы озера.
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|Политик: Блок экс-президентов в любом случае не имел шансов на победу
|Горгисян: Апрельская комиссия выявила достаточно фактов для возбуждения уголовного дела в отношении Артака Давтяна
|Лидеры Туркменистана и КНР обозначили ключевые направления сотрудничества
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|Мнение: В условиях нерешенности статуса Арцаха, армянская сторона постоянно будем сталкиваться с опасностью новой войны
|Давид Саакян назначен замминистра высокотехнологической промышленности РА
|Арман Бабаджанян обвинил политическую власть Армении в отсутствии содержания и воли
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|Блок, возглавляемый Робертом Кочаряном, 9 мая проведет свой первый митинг в Ереване
|Ереван и Анкара отреагировали на признание Латвией факта Геноцида армян
|Разблокировка транспортных коммуникаций позволит на практике прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона - Лавров
|Арарат Мирзоян на встрече с послом Соединенного Королевства выразил беспокойство судьбой памятников и культурных ценностей в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении в первом чтении одобрил поправки к Избирательному кодексу
|Наира Зограбян предлагает предоставлять отсрочку от службы в армии военнослужащим, вернувшимся из азербайджанского плена
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