Понедельник, 10 Мая 2021 13:39

АрмИнфо.Турция наш враг, который также наш сосед. Обычно врагами являются именно соседи. Об этом 10 апреля с трибуны парламента заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отвечая на вопрос депутата, кем всё же является

Турция для РА - другом, врагом, соседом.

По словам премьера, сложно представить, что страны находящиеся ниже экватора, были бы врагами Армении, добавив, что если бы такое произошло то - это означало бы, что страна во много раз преобладает.

При этом Пашинян констатировал, что на сегодняшний день за пределами своего региона имеют врагов только сверхдержавы. "Мы говорим другое, что пришло время управлять враждой, поскольку если она будет постоянно закипать, то в какой-то момент произойдет взрыв. Об этом речь", - заключил глава исполнительного органа.

Отметим, что армянская сторона на разных уровнях уже неоднократно заявляла о готовности нормализовать отношения с Турцией без предусловий.