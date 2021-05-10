Понедельник, 10 Мая 2021 13:38

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня в ходе спецзаседания по вопросу избрания главы правительства воспользовался парламентской трибуной, чтобы рассказать об итогах своего трехлетнего правления. "В Армении за прошедший период произошли глубинные реформы, которые затронули все сферы - от экономики и правосудия, до природоохраны",- заявил он.

Пашинян посетовал на заголовки статей в СМИ, заявив, что они не отражают реальность. На деле, глубинные реформы коснулись все сферы жизнедеятельности страны. Так, по словам Пашиняна, когда он приступил к работе в должности премьер-министра, задолженность правительства хозяйствующим субъектам (по дебетовому остатку НДС.ред.) составляла порядка 274 млрд драмов. "Сегодня, по сути, правительство не имеет долгов перед бизнесом - они обнулены. Мы вернули бизнесу $500 млн в течение трех лет", - сказал он.

Институциональные изменения в сфере подоходного налога, также имели важное значение, отметил он. Переход к плоской шкале налогообложения доходов физлиц и снижение налога на доход на 2 п.п. позволило решить вопрос с "теневыми" рабочими местами и зарплатой "в конверте". "К 1 марта 2021 года количество зарегистрированных рабочих мест по сравнению с мартом 2018 года выросло на 85038. За тот же период возрос всеобщий зарплатный фонд на 36% или 34 млрд драмов ",- отметил Пашинян. В условиях сокращения налогового бремени, подчеркнул Пашинян, по итогам 2019 года увеличились доходы госказны на 43%

Никол Пашинян в очередной раз назвал эпохальными изменения по линии налога на имущество. Эти реформы, как указал и.о. главы кабмина, имели не только фискальное значение, но и оправданы с точки зрения социальной справедливости.

Такими же эпохальными, кка считает Пашинян, стали масштабы дорожного строительства. "Мы построил дороги, но не стали миллионерами, поскольку мы строим дороги для людей", - сказал он.

Помимо этого, за период пребывания у власти правительства Пашиняна - с 2018 года, Армения, по его словам, отказалась от практики "вхождения в долю" кем-либо. "Ликвидированы также монополии - нет монополий на импорт или экспорт продукции"- сказал он.

Новое правительство, как считает Пашинян, поддержало также демографический рост. Были увеличены пособия по уходу за ребенком, внедрены программы поддержки семей по линии ипотечного кредитования.

"Многие сетуют по поводу того, что реформы в сфере правосудия не имели тот результат, к которому мы стремились", заявил он. При этом, как заверил Пашинян, эти изменения носят революционный характер - сегодня число заключенных в УИУ на "историческом минимуме".

Судебная система сегодня независима как никогда, считает Никол Пашинян. За всю историю Третьей республики, по словам и.о. премьера, судебная власть была в подавленном состоянии, сегодня все обстоит ровно наоборот. "Так может вести себя только правительство, основанное на христианских ценностях", - заявил он.

Отметим, что в Ереване сегодня - 10 мая, проходит спецзаседание парламента по вопросу "неизбрания" премьер-министра.