Понедельник, 10 Мая 2021 13:37

АрмИнфо. В МИД России анонсировали повестку визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Азербайджан.

Так, согласно МИД РФ, 10-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Российская сторона настроена на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития отношений с Азербайджаном - в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено всесторонней реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Планируется рассмотреть ситуацию в Нагорном Карабахе, гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования, вопросы постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни. В числе основных задач - разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе. Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России обсудят также вопросы координации взаимодействия на площадках ведущих региональных и международных объединений - СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, ОЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вместе с тем подчеркивается, что несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, российско-азербайджанский диалог оставался интенсивным в 2020 году и постепенно возвращается в очный формат. В его основе - регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, развитые межпарламентские, межправительственные и межведомственные связи, а также взаимодействие на региональном уровне.

Напомним, что 5-6 мая Лавров находился с рабочим визитом в Ереване. В центре внимания переговоров был карабахский вопрос.