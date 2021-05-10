Понедельник, 10 Мая 2021 13:36

АрмИнфо. В Ереване сегодня - 10 мая, стартовало спецзаседание парламента по вопросу "неизбранию" премьер-министра.

Как заявила глава парламентского большинства - фракции "Мой щаг" Лилит Макунц, правящий блок во второй раз выдвинула канидатуру и.о. премьер-министра с целью дальнейшего роспуска НС.

Согласно договоренности с парламентскими силами и президентом РА, сегодня, как и неделю назад, единственным кандидатом на пост премьера будет и.о. премьер-министра Никол Пашинян, выдвинутый парламентским большинством. Его опять не выберут премьером, и тогда Национальное Собрание распустится в силу права.

3 мая с трибуны парламента Пашинян предостерег "определенные силы" от нарушения договоренностей по проведению внеочередных парламентских выборов. По его словам, было много спекуляций по поводу того, что в какой- то момент, либо на втором этапе выборов определенные силы попытаются развить отличный от ранее достигнутых договорённостей сценарий". "Если будут подобные попытки, у нас есть готовые решения - на втором этапе "Мой шаг" выберет премьер-министра", - сказал Никол Пашинян.