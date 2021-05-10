Понедельник, 10 Мая 2021 11:59

АрмИнфо. Невзирая на наблюдаемое снижение динамики роста случаев заражения коронавирусом, в Армении болезнь ежедневно уносит жизни более 10 человек.

Так, согласно сообщению министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Армении было проведено 1 790 тестов на коронавирус, из коих было зарегистрировано 83 случая заражения (4,6%), при этом выздоровело - 622 человека, скончалось - 15.

Фактическое лечение получают по положению на 11:00 10 мая 8 863 пациента.

С момента вспышки пандемии болезнь подтвердилась у 219 353 граждан, что составляет 21,5% из числа сдавших тест на коронавирус. Количество выздоровевших достигло 205 200 (93,5%), летальных исходов - 4 249 (1,9%).

Кроме того, за прошедший день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев составило 1041.