Понедельник, 10 Мая 2021 11:45

АрмИнфо. В свете последних международных импульсов в вопросе о необходимости возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, мы видим, что кольцо вокруг Ильхама Алиева последовательно сужается и, судя по всему, будет сужаться и дальше. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян.

"Возвращение трех наших ребят из азербайджанского плена стало результатом совместных усилий Минской группы ОБСЕ, в частности, и возрастающего международного давления, в целом. До этого давления Баку неоднократно на различных уровнях озвучивал отказ возвратить даже одного пленного. Однако, был вынужден сдать назад именно под международным давлением и упорной работы в направлении возвращения домой всех наших ребят", - подчеркнула она.

В этом свете, парламентарий считает необходимым проявление Ереваном в данном вопросе последовательности с целью трансформации проблемы пленных в самую настоящую головную боль для Азербайджана в целом и лично для Алиева в частности. Что, согласно Айрапетян, уже имеет место и в результате чего Азербайджан вынужденно, пусть небольшими партиями, будет возвращать армянских пленных и дальше. В первую очередь в силу противоречия факта их удержания в плену существующим договоренностям и противоречия деструктивного поведения Баку международному гуманитарному праву.

По оценкам Айрапетян, тем не менее, на этом фоне аппетиты Баку после военной победы лишь растут, а Алиев стремится капитализировать собственный успех всеми возможными способами, включая семейное, коллективное обнимание деревьев. А его периодические угрозы и территориальные претензии в адрес Армении парламентарий оценивает как перевод угрозы военного вторжения в Армению на еще более высокий уровень, чем это было даже до прошлогодней войны.

Заявления официального Баку на уровне МИД, согласно которым Азербайджан достиг поставленных целей и новых территориальных притязаний в отношении Армении больше не имеет, на ее взгляд, реальных аппетитов Алиева не отражают. И согласно парламентарию, при разработке собственной стратегии Еревану все эти реалии и аппетиты необходимо учитывать и руководствоваться в дальнейших действиях в том числе ими. "Нам не удалось сделать необходимые выводы из нашей победы. Но я очень надеюсь, что мы их сделаем из нашего поражения. Мы должны переосмыслить то, что с нами произошло и выработать пути перестройки нашего государства таким образом, чтобы исключить даже возможность повторения подобных агрессий в собственном отношении", - подытожила депутат.