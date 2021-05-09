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АрмИнфо. В День Победы на армянском кладбище города Дербента открыт мемориал землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Обелиск сооружен на средства горожан.
На гранитной плите высечены имена нескольких десятков армян, чьи семьи входят в некогда многочисленную армянскую общину, обосновавшуюся здесь с раннего средневековья. Жители Дербента высоко ценят ее вклад в экономику и культуру второго по величине города Дагестана.
На открытии обелиска присутствовали представители властных структур северо-кавказской республики, мэрии Дербента, религиозных конфессий, ветераны войны и труда. В честь павших защитников Родины был дан салют. Под аккомпанемент армянского дудука школьники читали патриотические стихи.
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|Ардшинбанк - переводы Visa Direct на более выгодных условиях
|Париж призывает Азербайджан освободить всех удерживаемых армянских военнопленных
|Посольство Армении в РФ осуждает акт вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области
|Политик: Тезис о "никому не нужной Армении" - полная ложь
|Политик: Блок экс-президентов в любом случае не имел шансов на победу
|Горгисян: Апрельская комиссия выявила достаточно фактов для возбуждения уголовного дела в отношении Артака Давтяна
|Лидеры Туркменистана и КНР обозначили ключевые направления сотрудничества
|МИД Канады призывает Азербайджан освободить всех удерживаемых лиц
|Мнение: В условиях нерешенности статуса Арцаха, армянская сторона постоянно будем сталкиваться с опасностью новой войны
|Давид Саакян назначен замминистра высокотехнологической промышленности РА
|Арман Бабаджанян обвинил политическую власть Армении в отсутствии содержания и воли
|За сутки в Армении выявили 356 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 034 человека
|Движение транспорта через тоннель со сквера Абовяна на проспект Мясникяна 8 мая будет временно приостановлено
|Анн Линде призвала Азербайджан и Армению в срочном порядке завершить обмен удерживаемыми лицами
|Блок, возглавляемый Робертом Кочаряном, 9 мая проведет свой первый митинг в Ереване
|Ереван и Анкара отреагировали на признание Латвией факта Геноцида армян
|Разблокировка транспортных коммуникаций позволит на практике прекратить блокаду Армении и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона - Лавров
|Арарат Мирзоян на встрече с послом Соединенного Королевства выразил беспокойство судьбой памятников и культурных ценностей в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении в первом чтении одобрил поправки к Избирательному кодексу
|Наира Зограбян предлагает предоставлять отсрочку от службы в армии военнослужащим, вернувшимся из азербайджанского плена
|Банк ВТБ (Армения) предлагает платежные карты для студентов
|Айвазян: Карабахский конфликт далек от урегулирования
|Роберт Кочарян пойдет на выборы с "Возрождающейся Арменией" и АРФД
|Секретарь СБ Армении раскрыл причины поражения армянской армии
|Лавров: Россия и Армения, проверенные временем союзники и стратегические партнеры
|Москва и Ереван подчeркнули важность продолжения военно-технического сотрудничества
|"В поисках виновных": Армен Григорян заявил, что может отметить факты, которые привели к капитуляции Армении
|Госсекретарь США призвал Ереван и Баку завершить процесс возвращения пленных
|Армения и Россия подписали меморандум по вопросу обеспечения биологической безопасности
|Глава МИД России призвал не политизировать процесс вокруг Карабаха
|Латвийский Сейм опубликовал заявление по поводу принятия факта Геноцида Армян
|Лавров: Механизм по разблокировки экономических связей в регионе предусматривает договоренности, которые могут быть исключительно добровольными
|Всемирный банк выделит примерно $4млн. на программы поддержки жителей Арцаха
|Латвия признала факт Геноцида армян
|Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта
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