Воскресенье, 9 Мая 2021 21:50

АрмИнфо. В День Победы на армянском кладбище города Дербента открыт мемориал землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Обелиск сооружен на средства горожан.

На гранитной плите высечены имена нескольких десятков армян, чьи семьи входят в некогда многочисленную армянскую общину, обосновавшуюся здесь с раннего средневековья. Жители Дербента высоко ценят ее вклад в экономику и культуру второго по величине города Дагестана.

На открытии обелиска присутствовали представители властных структур северо-кавказской республики, мэрии Дербента, религиозных конфессий, ветераны войны и труда. В честь павших защитников Родины был дан салют. Под аккомпанемент армянского дудука школьники читали патриотические стихи.