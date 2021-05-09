Воскресенье, 9 Мая 2021 14:28

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал о тревожных тенденциях по фальсификации событий Великой отечественной войны Так, 9 мая в беседе с журналистам, в ходе посещения кладбища Тохмах в Ереване, где захоронено 520 советских солдат, дипломат, говоря в целом о событиях тех дней, констатировал, что в разных странах сегодня ситуация разная.

По его словам, это касается в том числе и всех бывших союзных республиках, народы которых сражались со всем народами Советского Союза. При этом он добавил, что не во всех этих странах отношение однозначное к событиям тех дней. Копыркин указал на достаточно тревожные тенденции в ряде стран, в том числе того, что касается реабилитации нацистских преступников переоценки каких-то ценностей.

«Но, я думаю, что основная часть населения народов бывшего СССР по достоинству оценивает значение этого события. Для многих людей в наших странах это дата не только историческая. И многие память о победе, почитание героев передают из поколения в поколение - это есть и в России, это есть и в Армении. Я очень рад, что Россия с Арменией - в смысле уважения истории, защиты исторической правды о войне уважения к ветеранам, находятся по одну сторону баррикад.

К сожалению, в последние два года не удается провести акцию «Бессмертный полк» в таком физическом плане. Он в прошлом году проходил, и в этом году будет проходить в онлайн формате. Но мне посчастливилось побывать участвовать в шествии Бессмертного полка в 2019 году в Ереване и я был потрясен атмосферой, которая там царила. В такие моменты ты понимаешь, что действительно это личное дело каждого, при чем не зависимо от возраста - как для людей старшего возраста, так и молодежи, которая несет портреты дедов, прадедов, бабушек и прабабушек и действительно чувствуешь , что это то, что люди по-настоящему переживают и сегодня», - сказал посол.

Вместе с тем Копыркин поздравил всех с праздником, прежде всего ветеранов, которых к сожалению, становится все меньше. « Но, они нам очень нужны так как являются живым примером твердости духа, беззаветного служения своему отечеству народу и высоким высшим нравственным духовным ценностям, которые имеют непреходящее значение . Пожелать хочу ветеранам здоровья энергии, а всем нам мирного неба над головой и успехов решении задач которые перед нами стоят», - заключил посол.

