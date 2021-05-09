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 Воскресенье, 9 Мая 2021 11:54
Марианна Мкртчян

Мир отмечает  76-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Мир отмечает  76-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне

АрмИнфо. Мир отмечает 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Кремль, в поздравлениях глава Российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

С послание выступил и спикер НС РА Арарат Мирзоян, который отметил, что 9 Мая 2021 г ода – первое после агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября, трудно отмечать как принятый годами тройной праздник. 

«Тем не менее, мы обязаны отдать дань уважения нашим дедам, сражавшимся в Великой Отечественной войне, нашим отцам и братьям, которые участвовали в первой Арцахской войне и освобождении Шуши. Армянский Шуши был и остается одним из важнейших столпов армянской идентичности в течение многих лет, и сегодня, несмотря на то, что Шуши находится под контролем Азербайджана, он должен быть одним из главных символов армянского возрождения.

Республика Армения должна продолжить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – для   достижения признания права арцахских армян на самоопределение и восстановления территориальной целостности Арцаха», - отметил Мирзоян.

Меж тем в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах  по случаю 9 мая, отмечается: «9 мая - один из самых памятных и символичных дней в истории Арцаха и всего армянского народа. Сегодня мы отмечаем славный тройной праздник - Победу в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши в мае 1992 года  и  формирование Армии обороны Республики Арцах.

 

Мы с гордостью вспоминаем героизм наших воинов, благодаря которым мы смогли преодолеть все вызовы, добиться успеха в борьбе с фашизмом, национализмом, исторической несправедливостью. Эпохальные победы символизируют стойкость, отвагу, непоколебимую веру и патриотизм нации. И именно это является самым главным посланием майского праздника.

Для достижения новых побед  необходимо  всегда помнить и ценить  победы исторические. В этот знаменательный день мы поздравляем всю нашу общественность, наших братьев и сестер из Армении и Диаспоры, ветеранов и стоящих на страже Отчизны военнослужащих.

Мир нашей Родине. У нас еще будут новые победы».

С посланием по случаю Великой победы выступил и посол  Росси в Армении Сергей Копыркин, который констатировал, что сегодня мы отмечаем 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

 

«Всякий раз, когда страны и народы переживают непростые времена, они обращаются к своему прошлому, ищут в нем ту опору, тот источник, которые способны поднять дух, укрепить нравственные силы. Патриотизм, любовь к Отечеству были, есть и будут решающим фактором обеспечения безопасности и развития любой страны.

 

Для россиян и армян, как и для других народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы – это особенный праздник, во многом глубоко личный, ведь в наших странах, пожалуй, практически нет семей, которые не затронула бы война. Это не просто историческая дата, это память о героизме и мужестве наших дедов и прадедов, напоминание о непомерно высокой цене, которую заплатили наши народы за мир. Мы не только скорбим о павших, но и гордимся теми, кто не склонил голову перед злом и завоевал, не только для себя, право на жизнь и достоинство.

 

Великая Победа – это славная страница нашей общей истории, нашего общего наследия, одним из наиболее важных элементов которого являются по-настоящему братские отношения между Россией и Арменией сегодня, взаимосвязанность наших культур, духовная общность, приверженность непреходящим ценностям. В наших странах бережно относятся к памяти о войне, придают большое значение сохранению исторической правды о ней. К сожалению, за это сейчас приходится бороться, противостоять попыткам фальсификации истории, героизации нацизма, отрицания совершенных фашистами преступлений против человечности, принижения роли воинов-освободителей.

 

День Победы – светлый, радостный и в то же время печальный праздник. Праздник со слезами на глазах, как поется в известной песне. В этот день все честные люди на земле склоняют голову в знак памяти и благодарности тем, кто своей жизнью, своим ратным подвигом и тяжким трудом обеспечил Великую Победу. В этом году мы отмечаем еще один юбилей, трагический – 80-летие со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

 

В День Победы, как всегда, особые поздравления и слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Вы для нас – живая память и пример для подражания. Низкий поклон вам, крепкого здоровья, бодрости духа, а всем нам – мира, согласия и благополучия», - подчеркнул.

 

А третий президент Армении Серж Саргсян в послании по случаю Дня Победы и Мира, отметил: «Лишь сильные духом и свободолюбивые народы могут своей победой обязать мир воинственным и диким племенам.

Однажды по случаю Дня победы и мира я уже говорил об этом, и я также уверен в этом и сейчас: 9 мая 1992 года равно как и сегодня очевидно одно – мы не намерены жертвовать и не пожертвуем нашими правами и достоинством, нашей свободой и будущим.

Победа дается достойным, которые лучше всех знают цену миру. Поздравляю всех нас с Днем Победы и Мира».


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