Воскресенье, 9 Мая 2021 11:53

АрмИнфо.. В Ереване сдержанно отметили 9 мая – День Великой Победы.

Представители дипломатического корпуса и государственные чины возложили Венки и цветы к Вечному огню в Парке Победы перед Матерью Арменией, за которым последовал торжественный проход военнослужащих ВС РА и Пограничного управления ФСБ России в Армении.

В былые годы в Ереване 9 мая отмечалось с большим размахом, поскольку в стране отмечали не только Денье Победы в Великой Отечественной Войне, но и основание Армии обороны Арцаха и взятие Шуши. Тройственный праздник широко отмечали как в Армении, так и в Арцахе.

Учитывая вышесказанное, принимая во внимание потерю Шуши в ходе последней широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха, многочисленные жертвы, праздник отмечается более скромном.

Стоит также заметить, что командир операции «Свадьба в горах» по взятию Шуши - Аркадий Тер-Тадевосян – Коммандос, накануне посмертно был удостоен звания Национального героя.

«Указом Президента Республики Армения Армена Саркисяна генерал-майор Артуш Тадевосян (Аркадий Тер-Тадевосян, Коммандос) был посмертно награжден орденом Отечества за выдающиеся заслуги в создании и становлении ВС Армении, за вклад в защиту и обеспечение безопасности Республики Армения», — отмечается в сообщении.

Отметим, что Коммандос ушел из жизни 31 марта на 82-ом году из жизни.