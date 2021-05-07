Пятница, 7 Мая 2021 22:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян направил письма сопредседателям Минской группы ОБСЕ и Личному представителю Действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику в связи с угрозой водной безопасности Арцаха.

Как сообщает МИД Арцаха, в письмах, в частности, отмечается, что военная агрессия, развязанная Азербайджаном 27 сентября 2020 года, поставила под серьезную угрозу водную безопасность Республики Арцах.

<В результате подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий Карвачарский (Кельбаджарский) район, являющийся основным источником водных ресурсов Арцаха, перешел под контроль Азербайджана. В настоящее время около 98 процентов водных ресурсов, используемых в Республике Арцах, берет свое начало в Карвачаре. Здесь находятся также истоки рек Арпа и Воротан, впадающие в озеро Севан, в котором сосредоточено 80 процентов водных ресурсов Армении. Озеро Севан без этих рек постигла бы экологическая катастрофа.

Поэтому сегодня, как никогда ранее в истории Республики Арцах, обеспечение права на воду и водной безопасности республики имеет первостепенное значение. Постоянно существующая угроза этнической чистки со стороны Азербайджана в отношении Арцаха, наряду с продолжающейся государственной политикой армянофобии и массовой кампанией ненависти против этнических армян, которая координируется и поддерживается властями Азербайджана, требует осуществления серьезных мер безопасности>, - отмечается в письме МИД НКР.

В письмах также содержится призыв к ОБСЕ создать международный мониторинговый механизм в районе, откуда берут начало вышеуказанные реки. В противном случае одно из основных прав народа Арцаха - право на воду - и фактически само его существование вновь окажутся под угрозой.