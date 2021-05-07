Пятница, 7 Мая 2021 22:45

АрмИнфо. Законодательные изменения, инициированные Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС), об изменении устава, в частности состава Попечительского Совета государственных ВУЗов РА, были восприняты неоднозначно со стороны последних. В частности, с введением изменений, согласно которым Совет управления вместо 34 членов будет состоять из 20, из коих 11 будут выбраны правительством, 2 - Министерством ОНКС, 2 - будут представителями профессорско-преподавательского состава и 5 должны быть выбраны из числа студентов, представителей власти обвинили в намерении контролировать и уничтожить университетскую автономию.

Однако, заместитель начальника Управления по высшему и послевузовскому профессиональному образованию Министерства ОНКС Лусине Григорян заверила, что правительство не ставит перед собой цели управлять университетами, а являясь основателем ВУЗа, намерено разделить ответственность за дальнейшую их деятельность, и осуществление реформ в образовательной сфере.

Обосновывая подобное решение Л. Григорян подчеркнула, что при ранее действующем уставе возникали ряд проблем, связанных с управлением в госвузах. В частности, она отметила, что не избирались ректоры, председатели Попечительских советов, в работе Совета попечителей возникали трудности, формировались отдельные группы, которые становились площадками, защищающими и представляющими интересы узких кругов. <Думаем, что с внедрением изменений, государственные ВУЗы Армении станут эффективно работать, смогут решить имеющиеся проблемы, и в рамках своих полномочий принимать решения>, - подчеркнула она.

Напомним, что до этого, 24 марта, Национальное собрание приняло пакет законопроектов, предусматривающих дополнения и изменения в Законе <О высшем образовании и науке> и смежных законах. Согласно документу впредь состав Совета ВУЗов будет ограничен 9 членами, из коих 5 будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из ВУЗа. Фактически ректоров Вузов будет назначать государство. В начале апреля Ереванский государственный университет (ЕГУ) и Национальная академия наук (НАН) Армении выступили с совместным заявлением, в котором призывали президента не подписывать документ, и отправить его на проверку конституционности. После изучения законопроектов, президент принял решение не подписывать закон "О высшем образовании и науке", и обратился в Конституционный Суд для определения соответствия закона Конституции.