Пятница, 7 Мая 2021 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома на улицах Ковкасян, Амо Сагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 112 на улице А.Аветисяна, 2 на улице Рубинянца, 3, 23/3 на пр. Комитаса, 12 на пр. Азатутяна, 38 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 29 и собственные дома на улице Папазяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 61, 83 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Тавризян, Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 54, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака, жилые дома 8, 8а, 9 на 4-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 7-14; 12-23; 23-26; 24-26; 24-31 в Нор Харберде; собственные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Ареша, собственные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитрова, квартиры 1-45 жилого дома 22 на улице Эребуни и жилые дома 24, 26 на улице Эребуни, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41, 1-29 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 село Карби;

11:00-17:00 частично город Мецамор;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Аревабуйр и Джраовит;

10:00-16:00 частично село Арарат; жилые дома 39, 47 на улице Араратян в городе Веди;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Далар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Еркрабаннери и частично Джермукское шоссе, квартал ''Чайкенд” в городе Вайк; частично село Гладзор; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

11:00-15:00 частично улицы 26 Комиссарнери и Авагяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Зоракерт, Цахкут, Гарнарич, Шагик, Дарик, Ехнаджур и заставы N1, 2 в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

12:00-17:00 села Марц, Лорут, Кариндж, Шамут, Атан и Агнидзор;

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично село Агардзин в общине Дилижан;

в Сюникской области:

09:40-11:40 село Гетишен;

10:00-15:00 улица Арзуманяна в городе Горис;

11:00-17:00 частично село Вагатин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.