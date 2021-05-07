АрмИнфо.Ежедневно два процента интернет-покупателей в мире становятся жертвами мошенничества. Цифра небольшая только на первый взгляд. По состоянию на 2020 год количество людей, совершающих покупки в Интернете в мире, достигло примерно 1,92 миллиарда (около 5,27 миллиона человек в день). Вместе с ростом онлайн-покупок растет и уровень финансового мошенничества в Интернете.
Несмотря на возросший интерес к Интернету, эффективность борьбы с киберпреступностью во всем мире очень низка - около одного процента, по данным прошлого года, что связано с тем, что о таких случаях зачастую не сообщается в полицию, а также учитывая сложность и время, необходимое для обнаружения источника таких преступлений.
Итак, чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять деньги при совершении покупок в Интернете, проще заранее принять меры предосторожности перед покупкой и сэкономить нервы и время, чем пытаться вернуть деньги, потраченные на сайте, зарегистрированном в другой стране, или на сайте-подделке. И так:
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