Пятница, 7 Мая 2021 16:36

АрмИнфо.Ежедневно два процента интернет-покупателей в мире становятся жертвами мошенничества. Цифра небольшая только на первый взгляд. По состоянию на 2020 год количество людей, совершающих покупки в Интернете в мире, достигло примерно 1,92 миллиарда (около 5,27 миллиона человек в день). Вместе с ростом онлайн-покупок растет и уровень финансового мошенничества в Интернете.

Несмотря на возросший интерес к Интернету, эффективность борьбы с киберпреступностью во всем мире очень низка - около одного процента, по данным прошлого года, что связано с тем, что о таких случаях зачастую не сообщается в полицию, а также учитывая сложность и время, необходимое для обнаружения источника таких преступлений.

Итак, чтобы не стать жертвой мошенничества и не потерять деньги при совершении покупок в Интернете, проще заранее принять меры предосторожности перед покупкой и сэкономить нервы и время, чем пытаться вернуть деньги, потраченные на сайте, зарегистрированном в другой стране, или на сайте-подделке. И так:

Прежде всего, убедитесь, что страница, на который вы собираетесь совершить покупку, является подлинной, например ebay.com, а не ebuy.com. Вы сможете осуществить платеж на поддельном сайте, но не получите товар или услугу. Проверяйте рейтинг своего сайта по отзывам клиентов.

Обратите внимание на безопасность обмена данными с сайтом. Помните, что примечание HTTPS в левом верхнем углу браузера, выделенное зеленым цветом, или значок замка - это дополнительная гарантия безопасности.

Не совершайте покупки на сайтах, где требуется номер социального страхования (SSN), серийный номер паспорта. Используйте сложный пароль, содержащий прописные + строчные буквы + цифры + символ.

Старайтесь не оставлять данные своей карты на сайтах, у них есть «кешированная память», которую могут использовать мошенники. Eсть более безопасные варианты совершения онлайн покупок. Например, виртуальная карта Visa Конверс Банка. Это безопасно, потому что не дает доступа к вашим средствам и личной информации.

Еще одно преимущество Visa Virtual - это виртуальность. Вы никогда не потеряете карту, которой не существует физически.