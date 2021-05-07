Пятница, 7 Мая 2021 15:31

АрмИнфо.При переводе за границу на любую карту Visa с карты Visa Ардшинбанка или при получении перевода на карту Visa вы можете получить кэшбэк в размере 1000 драмов. Держатели карт Visa могут участвовать в кампании, если они соответствуют основным условиям, изложенным ниже. Акция продлится с 26 апреля 2021 года по 26 июня 2021 года включительно.

Основные условия акции.

1. Сделайте перевод с карты Visa Ардшинбанка на иностранную карту Visa и получите CashBack 1000 драмов.

2. Получите перевод с иностранной карты Visa на свою карту Visa Ардшинбанка ​​и получите кэшбэк в размере 1000 драмов. Кэшбэк могут получить только держатели карт Visa, которые не получали перевода с карты на карту Visa Direct в течение года, предшествующего дате начала кампании.

3. При переводе или получении денег клиент может получить кэшбак только один раз.

4. Кэшбэк будет выплачиваться по следующему графику:

• 2021 г. С 26 апреля по 26 мая включительно держателям карт, которые получили или отправили переводы с карты на карту Visa Direct в течение 10 рабочих дней после 26 мая;

• 2021 г. С 27 мая по 26 июня включительно для держателей карт, которые получили или отправили перевод с карты на карту Visa Direct в течение 10 рабочих дней после 26 июня.

Пенсионные карты Visa не могут принимать участие в акции по второму пункту, так как согласно законадательству РА на пенсионные карты могут зачисляться только пенсии.

Выплата кэшбэка будет производиться на счет карты, на которую был получен перевод с карты на карту Visa Direct. В случае, если указанный счет закрыт во время выплаты кэшбэка или перевод поступил на карточный счет в иностранной валюте, кэшбэк будет переведен на другой счет держателя карты в Банке. Если у вас нет другого активного счета в банке, то кэшбак предоставлен не будет.

Напоминаем, что вы можете не только получить от Ардшинбанка карту через карточный сервис, но и всего за несколько минут осуществить денежный перевод с карты на карту в любую точку мира, не посещая банк. Для этого вам необходимо заполнить заявку в разделе Card2Card на официальном сайте Банка или в мобильном приложении Ардшинбанка.