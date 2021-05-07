Пятница, 7 Мая 2021 14:37

АрмИнфо.Посольство Армении в России выступило с заявлением, в связи с актом вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области.

"По полученным данным, в селе Курба Ярославского района Ярославской области неизвестные совершили акт вандализма в отношении надгробий на территории армянского кладбища. В результате подобного кощунства были повреждены около 50 надгробий. Мы осуждаем акт вандализма в отношении надгробий на территории армянского кладбища в селе Курба.

Считаем, что явно провокационное действие является посягательством на духовные ценности и может привести к различным последствиям, негативно влияя на усилия по сохранению межнациональной гармонии", - говорится в заявлении армянского дипломатического представительства.

При этом в посольстве выразили уверенность, что правоохранительные органы Ярославской области в кратчайшие сроки предпримут все необходимые шаги для привлечения виновных к ответственности. "В этой связи, мы находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами и представителями местных властей. Подобные деяния должны быть осуждены соответствующим образом во избежание их повторения", - резюмировали в дипмиссии.