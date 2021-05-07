Пятница, 7 Мая 2021 11:40

АрмИнфо.Дело о событиях 1 марта 2008 года сталo лакмусовой бумажкой как министерство юстиции Армении совместно с правоохранительными органами и Генпрокуратурой сумели провалить правовую политику страны.

Ответственность за это должна понести сегодняшняя политическая власть. Об том завил независимый депутат Национального собрания Арман Бабаджанян 7 мая с трибуны парламента в ходе обсуждения отчета деятельности Генеральной прокуратуры РА за 2020 год.

"Хочу обратиться к руководству НС, для того, чтобы в кабинетах депутатов, в частности, правящей партии, были установлены зеркала. Вам нужны зеркала для того, чтобы вы поняли, насколько несодержательны ваши заявления, насколько вы безвольны, и почему мы сегодня оказались в этой ситуации из-за отсутствия вашей воли и несодержательности", - заявил он в начале своего выступления.

Тому свидетельство, как считает Бабажаднян, развитив вокруд дела "1 марта". По его словам, правящая фракция избрала 3-х судей Конституционного суда, которые потом, в сговоре с остальными, приняли "необоснованное решение". "Решения они принимали, руководствуясь исключительно политической целесообразностью, при этом каждый из них преследовал свой личный интерес", - сказал он.

В результате, как указал независимый депутат, человек, который повинен "в совершении чудовищных преступлений", сегодня подал заявку на возвращение в большую политику именно с дозволения правящей силы. "Прошу прокуратуру не выступать с какой-либо серьезной инициативой по данному делу, поскольку ваше самое большое достижение за этот период

- это неспособность оправдать ожидания народа. Вы израсходовали кредит доверия народа", - отметил он.

Помимо этого, как подчеркнул Бабаджанян, за три года новая власть не преуспела также по линии борьбы с коррупцией. "Нет ощутимых результатов - никто так и не ответил за совершенные им преступления",- заключил парламентарий.

Напомним, что 29 марта Конституционный суд Армении опубликовал текст о признании статьи 300.1 УК Армении, по которой обвинялся

экс-президент Армении Роберт Кочарян, не соответствующей Конституции. КС назвал неконституционной и недействительной статью 300?1 Уголовного кодекса, по которой второй президент Армении Роберт Кочарян и двое его бывших подчиненных обвиняются в свержении конституционного строя. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян по уголовному делу Роберта Кочаряна и других обратился в Конституционный суд. Согласно сообщению пресс- службы Генпрокуратуры Армении, в заявлении оспаривается соответствие Конституции ряда положений Уголовно-процессуального кодекса <в той мере, в какой сразу после наступления обстоятельств, исключающих производство по делу, на прокурора (обвинителя) возлагается обязанность снять обвинение, а суд

- прекратить уголовное преследование>. По мнению генпрокурора, указанные положения Уголовно- процессуального кодекса не позволяют провести процессуальное действие и изменить обвинение подсудимому, переквалифицировав его деяние в том случае, если оно содержит признаки иных, не разрешенных Уголовным кодексом деяний, тем самым не защищаются права потерпевших по делу <1 марта> на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.