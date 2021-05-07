Пятница, 7 Мая 2021 11:39

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было выявлено 356 случаев заражения коронавирусом, что составляет 10,3% из числа граждан, сдавших тест. Как сообщает министерство здравоохранения, число выздоровевших за день составило 1034, летальных исходов - 17.

По положению на 11:00 7 мая фактическое лечение получает 10 129 пациентов. С момента вспышки пандемии в стране было проведено 1 008 307 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 218 681 человека (21,7%), выздоровело - 203 307 (92,9%), скончалось - 4 209 (1,9%).

Кроме этого, за минувший день было зарегистрировано 4 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 1036.