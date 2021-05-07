Пятница, 7 Мая 2021 10:35

АрмИнфо. Блок, возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном 9 мая в 16:00 на площади Свободы в Ереване проведет своей первый митинг. В ходе митинга с заявлением выступит Роберт Кочарян.

Отметим, что это будет первый митинг Кочаряна, после заявления о возвращении в политику.

Как сообщало ранее АрмИнфо, партии АРФ "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения", 6 мая заявили о своем участии в досрочных парламентских выборах в едином блоке, предвыборный список которых возглавит второй президент Армении Роберт Кочарян.