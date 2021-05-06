Четверг, 6 Мая 2021 22:52

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 6 мая принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джона Галлахера.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, Арарат Мирзоян поздравил Джона Галлахера с назначением и выразил уверенность, что армяно-британские отношения еще больше укрепятся в период работы Галлахера, добавив, что Ереван заинтересован в расширении и углублении отношений с Соединенным Королевством.

Глава НС высоко оценил Соединенного Королевства в программе ООН "Современный парламент для современной Армении", благодаря которой зафиксированы конкретные и ощутимые результаты.

Как отметил Мирозян, в прошлом году Азербайджан при открытой поддержке Турции начал войну против армян Нагорного Карабаха, в ходе которой совершил военные преступления, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре.

Мирзоян также выразил беспокойство судьбой памятников культуры и архитектуры, которые оказались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана ,отметив особый варварский характер действий Баку. "К сожалению, Азербайджан продолжает свою явную антиармянскую политику, ярким примером которых является открытие президентом Азербайджана "парка военных трофеев" в Баку", - сказал он.

По словам спикера НС, залогом безопасности Арцаха является признание самоопределения. Что касается окончательного урегулирования конфликта, то, по словам Мирзояна, его можно достичь путем мирных переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Посол, в свою очередь, отметил, что Великобритания заинтересована в поддержании прочного мира в регионе.