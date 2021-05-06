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АрмИнфо. В Ереване 6 мая завершилось внеочередное заседание Национального Собрания Армении.
Национальное собрание Армении 6 мая на внеочередном заседании законодательного органа приняло в первом чтении пакет законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс". Правящий блок "Мой шаг" 82 голосами единогласно одобрил документ.
Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов парламента.
Законопроект предусматривает также снижение порога прохождения в НС для партий с 5% до 4% и повышение порога для блоков: до 8% для блоков из 3-х партий и до 10% для блоков из 4-х и более партий.
Обсуждение вопроса во втором и окончательном чтении состоится завтра в 18:30.
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|Роберт Кочарян пойдет на выборы с "Возрождающейся Арменией" и АРФД
|Секретарь СБ Армении раскрыл причины поражения армянской армии
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|Латвия признала факт Геноцида армян
|Айвазян: Вопрос сохранения культурно наследия Арцаха является частью политического урегулирования карабахского конфликта
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|Взгляд из Москвы: Сторонников разворота на Запад в Армении хватает. Вопрос в их способности развернуть общество
|Армения отказывается от ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну при наличии "зеленого паспорта"
|Прогноз: "Гражданский договор" в будущем парламенте - залог еще более глубокого разочарования общества
|В Армении вторую неделю подряд число новых случаев заражения коронавирусом не превышает отметку в 1000 человек
|Генпрокуратура РА: 628 лиц обвиняются в совершении преступлений в ходе 44-дневной войны в Карабахе
|Лавров возложил венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян
|Сопредседатели призвали стороны карабахского конфликта возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой МГ ОБСЕ
|В Ереване стартовала тет-а-тет встреча глав МИД Армении и России
|По факту смерти солдата-срочника задержан его сослуживец
|Испанские законодатели просят правительство Испании способствовать немедленному освобождению армянских военнопленных
|Офисы второго и третьего президентов Армении отреагировали на призыв Левона Тер- Петросяна
|Обсуждены актуальные вопросы туркмено-таджикского сотрудничества
|«Гражданский договор» возьмет на вооружение слоган «Есть будущее»
|Первый президент Армении вновь призвал второго и третьего глав государств объединиться в одном предвыборном блоке
|Серж Саргсян был готов уступить Азербайджану 7 районов и половину территории Нагорного Карабаха - Баку требовал большего: Никол Пашинян
|Айвазян: Повестка визита Лаврова в Армению включает обсуждение вопроса возобновления мирного процесса по Карабаху
|Территориальные изменения границ в результате сдвигов очень незначительные - И.о. главы Минобороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арутюнян о реформах в армии - командный состав пройдет практику в воинских частях других стран
|На одной из боевых позиций ВС Армении погиб солдат-срочник
|На Северном проспекте расположилась мобильная группа вакцинации
|Подавляющее большинство 18-летних юношей, проходящих обязательное медобследование, имеют проблемы со здоровьем - Пашинян
|Микаелу Арутюняну переквалифицировали обвинение
|Москва представила детали повестки визита Лаврова в Ереван
|В Армении почти за неделю вакцинировались от COVID-19. примерно 2300 человек - Пашинян
|Андраник Кочарян: Комиссия по расследованию причин апрельской войны 2016 года дала ответы на многие вопросы, но они не могут быть обнародованы
|Памятник Гарегину Нжде в Мартуни стоит и будет стоять наперекор всему - независимый депутат
|Гагик Царукян не является монополистом ни в одной сфере - Мелкумян
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|В Армении свыше 1 миллиона граждан провели тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 21,7%
|Эксперт: Вместо обвинений "в предательстве" необходимо просто понять, что враги Армении для России - не враги
|Эксперт: Демография в Армении производна от политики
|Министры иностранных дел Туркменистана и Кыргызской республики обсудили двусторонние связи
|Сергей Лавров сегодня с двухдневным рабочим визитом прибудет в Ереван
|МИД Арцаха приветствует инициативу членов Европейского парламента
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