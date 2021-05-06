Четверг, 6 Мая 2021 22:50

АрмИнфо. В Ереване 6 мая завершилось внеочередное заседание Национального Собрания Армении.

Национальное собрание Армении 6 мая на внеочередном заседании законодательного органа приняло в первом чтении пакет законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс". Правящий блок "Мой шаг" 82 голосами единогласно одобрил документ.

Законодательный пакет предусматривает закрепление силой закона проведение предвыборных дебатов на Общественном телевидении, расширение списка расходов, производимых фондами, существенное снижение возможности увеличения количества депутатов парламента.

Законопроект предусматривает также снижение порога прохождения в НС для партий с 5% до 4% и повышение порога для блоков: до 8% для блоков из 3-х партий и до 10% для блоков из 4-х и более партий.

Обсуждение вопроса во втором и окончательном чтении состоится завтра в 18:30.