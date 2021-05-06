Четверг, 6 Мая 2021 17:43

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян предлагает предоставлять отсрочку от службы в армии военнослужащим, вернувшимся из азербайджанского плена.

Как рассказала Зограбян, она уже разработала соответствующий законопроект, который намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент РА. "Поскольку законодательство Армении не предоставляет никаких льгот для военнослужащих, возвращающихся из плена, я уже подготовил законопроект, который предполагает наделить правом отсрочки от обязательной военной службы, военнопленных, вернувшихся из плена. А те, у кого серьезные проблемы со здоровьем, после заключения профессиональной комиссии, должны быть освобождены от военной службы", - отметила Зограбян.

При этом она отметила, что разработать этот законопроект ее побудили родители военнослужащих, ранее вернувшихся из плена и вновь получивших повестку в армию.

Зограбян также добавила, что к ней обратились и родители 19-летнего Роберта Варданяна, который днями ранее вернулся из плена, находится в военном госпитале Мурацан на реабилитации, и нуждается в лечении. По ее словам, однако, их уже поставили в известность, что их сын, находящийся в плену с конца ноября прошлого года, после выписки из больницы будет вновь призван на службу.

"Я считаю, недопустимым подобный подход, и те, кто отправляет вернувшимся из плена мальчикам "повестки", наверное, не представляют, что значит быть в плену, особенно, в азербайджанском. Эти мальчики нуждаются в серьезной социально-психологической реабилитации, и вместо того, чтобы забирать их армию в таком состоянии, государство обязано восстановить здоровье и социальную интеграцию этих мальчиков.

Все отговорки о том, что для них устанавливается другой, более легкий режим службы, несерьезны, так как они вернулись из "пасти" Алиева и не могут долгое время служить", - отметила Зограбян.

При этом депутат обратилась к и.о. министра обороны с предложением обсудить этот вопрос в правительстве и увольнять из армии тех, кто перенес серьезные физические и психологические потрясения, а остальным предоставлять отсрочку.

"Мы ничего не сделали, чтобы помочь этим мальчикам безопасно служить своей родине и вернуться домой. Мы ничего не сделали, когда мальчики десятки дней в осаде и ждали помощи, и некоторые из них были убиты, а некоторые взяты в плен, и теперь мы должны сделать наименьшее для возвращающиеся из азербайджанского плена", - резюмировала Зограбян.

Отметим, что ранее эту проблему озвучила независимый депутат Тагуи Товмасян, которая подчеркнула, что уже есть три подтвержденных факта призыва на службу, солдат- срочников, вернувшихся из азербайджанского плена, меж тем, как им для реабилитации необходимо, по меньшей мере, 180 дней