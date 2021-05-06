Четверг, 6 Мая 2021 17:41

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Visa, запустил карту iStudent, предназначенную для студентов средних и высших учебных заведений. Карта iStudent - мультивалютная и международная карта с эксклюзивным молодежным дизайном, которая обслуживается со специальными тарифами и что особенно приоритетно для этого сегмента – дает возможность совершения интернет покупок с защищенной современной системой безопасности 3D Secure.

Учитывая занятость и насыщенный график студентов, Банк ВТБ (Армения) предлагает не только стать клиентом банковского сектора, но и воспользоваться широким спектром дистанционных каналов обслуживания Банка и осуществлять банковские транзакции из любой точки мира посредством приложения Мобайл/Интернет банк, а также услуг Видео банк/Телефон банк.

Имея самую широкую сеть банкоматов в Армении, Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность в любое время дня снимать наличные денежные средства во всех банкоматах Банка, а также зачислять деньги на карточный счет посредством банкоматов с функцией cash-in. Различные банковские операции возможно осуществлять посредством платежных терминалов Telcell, EasyPay, Idram, Mobidram, согласно действующим тарифам Банка ВТБ (Армения).

Карта iStudent может включать в себя также функцию пропуска для входа студентов на территорию учебного заведения по карте. В рамках сотрудничества с более 20-и учебными заведениями Армении, перед студентами открываются двери для участия в тренингах и учебной практике в различных подразделениях и филиалах Банка, что даст возможность получить знания о банковском и финансовом мире, которые послужат основой финансовой грамотности. По карте iStudent держатели карт могут участвовать в различных маркетинговых акциях, конкурсах и мероприятиях, организуемых со стороны Банка.

Карта выпускaестся и обслуживается бесплатно. Снятие наличных через банкоматы Банка ВТБ (Армения), безналичные платежи в торговых точках, все внутрибанковские и межбанковские переводы в драмах РА осуществляются бесплатно.

Карту Visa iStudent можно заказать по следующей ссылке https://www.vtb.am/ru/online-request/#privType-23, не посещая филиал.

Подробную информацию о платежной карте iStudent можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/card-view/kid-teen-ew-istudent-vcharayin-k-arter#card-3# , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

