Четверг, 6 Мая 2021 16:44

АрмИнфо. "На сегодняшних переговорах в Ереване удалось обсудить широкий круг вопросов, который представляют взаимный интерес - мы проверенные временем союзники, стратегические партнеры". Об этом 6 мая на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, представляя итоги переговоров в Ереване.

При этом российский министр подчеркнул, что между Ереваном и Москвой активно развивается политический диалог, прежде всего, на высоком и высшем уровнях. "Лидеры двух стран с начала года провели две полномасштабные очные встречи и восемь телефонных разговоров, дважды встречались главы правительств. Периодически проходят встречи на уровне министерств и ведомств", - сказал он, добавив, что крепнет межпарламентское сотрудничество.

В этом контексте Лавров сообщил, что председатель парламента Армении Арарат Мирзоян 16-18 мая посетит Москву. По его словам, в предстоящие месяцы ожидается целый ряд визитов делегаций из Армении в РФ.

"Мы высоко оцениваем качество нашего сотрудничества в рамках интеграционных проектов, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ", - сказал он, добавив, что на переговорах был рассмотрен весь спектр торгово- экономических вопросов.

В этой контексте дипломат констатировал, что несмотря на незначительное снижение товарооборота в прошлом году, Россия остается основным торгово-экономическим партнером и инвестором Армении. При этом он добавил, что Россия рассчитывает восстановить тенденции роста товарооборота между двумя странами в рамках очередного заседания межправкомиссии по экономическим вопросам в этом году.

"Обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. России поставила Армении несколько тысяч доз вакцины "Спутника V" и сейчас прорабатывается возможность поставки еще 1 млн доз, а также организации ее производства на территории РА", - сказал Лавров.

Министр добавил, что успешно развивается сотрудничество в сфере образования, в этом ключе напомнив, что сейчас в России обучаются более 5 тыс. армянских граждан, из них 2 тыс. - по стипендиям, которые наше государство предоставляет за счет федерального бюджета.

" Кроме того, продолжил он, примерно 5 тыс. студентов обучаются в Ереване, в Российско-Армянском университете и шести филиалах российских высших учебных заведений. Придаем большое значение проведению седьмому Российско-Армянскому молодежному форуму, который планируется провести 8-11 июня в Москве", - сказал министр.