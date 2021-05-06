Четверг, 6 Мая 2021 16:00

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 6 мая в беседе с журналистами согласился с формулировкой и.о.премьер- министра Никола Пашиняна, согласно которой "третий президент Серж Саргсян и второй президент Роберт Кочарян - капитулянты и предатели".

На ремарку о том, может ли он подтвердить свои слова конкретными фактами, секретарь СБ заявил, что может отметить факты, которые привели к этому. Со ссылкой на Пашиняна, указал на то, что Кочарян и Саргсян вытеснили Карабах из переговорного процесса, со временем отказались от своих претензий к Баку.

Накануне первый президент Армении Левон Тер-Петросян сделал публичное предложение второму и третьему президентам - участвовать в предстоящих парламентских выборах в составе блока под названием <Альянс национального согласия>. В статье, опубликованной на сайте ilur.am, Левон Тер-Петросян сообщает, что еще 25 марта на встрече бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха, которая состоялась по его инициативе, он предложил Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну принять составленное им заявление, в котором говорилось: <Независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая нашу ответственность за судьбу страны, лично не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, мы будем участвовать в предстоящих выборах по списку, составленному из поддерживающих нас политических сил, общественных организаций и авторитетных представителей интеллигенции, под названием <Альянс национального согласия>>. Затем Тер-Петросян поясняет, что обсуждение на эту тему не состоялось, поскольку Роберт Кочарян сразу отклонил это предложение, мотивируя тем, что <таким образом предаст созданное им <Движение по спасению Армении>>. Что касается Сержа Саргсяна, то, по словам Тер-Петросяна, он не высказал своего мнения на этот счет.

Тер-Петросяну ответил обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Вечером во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос члена своей команды, Пашинян назвал предложение первого президента <бандократической революцией> (<бандократия> - термин, придуманный самим Тер-Петросяном в адрес власти Кочаряна и Саргсяна - ред.)