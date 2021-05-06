Четверг, 6 Мая 2021 15:22

АрмИнфо.. Армения и Россия подписали межправительственный меморандум по вопросу обеспечения биологической безопасности. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лаврова 6 мая на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Ара Айвазяном.

При этом он подчеркнул, что реализация меморандума призвана внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой

чувствительной и все более актуальной сфере. "Документ поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности. Будем продвигать эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур, включая ОДКБ и СНГ, - отметил Лавров.