Четверг, 6 Мая 2021 15:15

АрмИнфо.Латвийский Сейм опубликовал сегодня заявление по поводу принятия факта Геноцида Армян. Напомним, что накануне депутаты Сейма проголосовали за принятие резолюции по признанию и осуждению Геноцида армян. За резолюцию проголосовало 58 из 100 депутатов Сейма.

Как говорится в заявлении Сейма, опубликованном сегодня на официальном парламентском сайте, принятием резолюции о Геноциде армян в Османской империи Сейм почтил память всех жертв геноцида и отдав им дань памяти. В заявлении подчеркивается, что Латвия осуждает все преступления против человечности и осознает свои обязательства признавать и отмечать эти преступления, чтобы предотвратить их повторение.

Отмечается, что резолюция, продвигаемая и поддерживаемая Комитетом по иностранным делам, является результатом слушаний, дискуссий, исследований и размышлений всех заинтересованных сторон - дипломатов, историков и исследователей.

<Однако Геноцид армян не дело де-юре - его больше нельзя судить по Венской конвенции. Признать этот факт или нет - вопрос политического выбора. И это непростое дело. Геноцид - это худшее преступление против человечности без срока давности. Мы знаем, что такое преступления против человечности, и важно не забывать, что другие страны имеют такой же опыт. Это не вопрос бартера, взаимной выгоды или мелких, незначительных <политических моментов>, - сказал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Ричард Коль.

Сайму известно, что в результате действий османских властей большое количество армян было насильственно депортировано в другие регионы империи, что привело к гибели многих людей из- за голода, физического насилия и убийств.

Депутаты парламента Латвии осуждают преступления, убийства и насильственные переселения со стороны Османской империи армянского народа. Депутаты также считают, что открытая и свободная дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием здоровых и зрелых демократий.

Сейм призывает международное сообщество оценить эти исторические события и посмотреть в будущее, которое мы хотим создать свободным от насилия и нетерпимости, будущее, в котором будут соблюдаться права человека и каждый человек может чувствовать себя свободным, безопасным и защищенным.

В резолюции депутаты парламента отмечают важность увековечения памяти погибших в результате геноцида армян, организованного властями Османской империи, включая массовые убийства и насильственные переселения, которые начались 24 апреля 1915 года с задержания армянских интеллектуалов и активистов в Константинополе. Сейм принимает к сведению Конвенцию Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и резолюцию Европейского парламента от 18 июня 1987 года, признающую эти события Геноцидом в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.