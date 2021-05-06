Четверг, 6 Мая 2021 13:35

АрмИнфо. Армения не планирует вводить локдаун из- за COVID-19, сообщил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 6 мая на заседании правительства.

Так, по словам Пашиняна, еще в июле 2020 года Армения задумалась над тем, чтобы ввести локдаун во второй раз из-за ситуации с коронавирусом. "Я рад, что мы приняли очень сложное решение больше никогда не вводить локдаун. Время показало, что это было весьма оправданное решение", - заключил он.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.