Четверг, 6 Мая 2021 13:31

АрмИнфо.Правительство Армении задумалось над тем, чтобы метить представителей бизнеса - гостиницы, объекты общепита, зеленой меткой на выходе. Об этом заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 6 мая на заседании правительства.

Так, по словам Пашиняна, реализация идеи имеет важное значение для стимулирования притока туристов в республику. Подобным образом, как пояснил он, зеленые метки будут сигнализировать туристам о безопасности с точки зрения коронавирусной инфекции. Как считает и.о. главы правительства подобные метки будут актуальны также для служб такси.

Советник премьер-министра Араик Арутюнян, в свою очередь, предлагает подобными "зелеными метками" метить также госведомства.