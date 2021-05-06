Четверг, 6 Мая 2021 12:55

АрмИнфо.Армения пересматривает режим въезда граждан в республику в условиях пандемии. Соответствующие изменения в условия карантинного режима были одобрены 6 мая на заседании правительства.

Как заявила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, Армения пересматривает рамки ограничений параллельно реализации процесса вакцинации. Так, гражданам будет позволено въехать в страну без прохождения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при наличии "зеленого паспорта" - сертификата о получении двух доз вакцины от COVID-19. Армения также откажется от требования прохождения теста на наличии инфекции для детей до 1 года.

Помимо этого, как сообщила Аванесян, граждане, которые не будут иметь "зеленый паспорт" и не пожелают пройти ПЦР-тест, но будут иметь очевидные симптомы заражения, будут изолированы.

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что третья волна коронавирусной инфекции подает признаки стабильности.

По состоянию на 6 мая, согласно и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян, в Армении против коронавируса вакцинировались 7100 человек. На данный момент в Армении существует три вида вакцин: вакцины "AstraZeneca", "Спутник V" и "Sinovac".