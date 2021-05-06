Четверг, 6 Мая 2021 11:39

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 964 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 425 граждан (10,7%), выздоровело 714, скончалось - 14.

Согласно сообщению министерства здравоохранения, фактическое лечение получают 10 828 пациентов.

По положению на 11:00 6 мая в Армении в общей сложности подтверждено 218 325 случаев заражения (21,7%), число выздоровевших составило 202 273 (92,6%), летальных исходов - 4 192 (1,9%).С момента вспышки пандемии было проведено 1 004 873 теста на коронавирус.

Помимо этого, за минувший день в Армении зарегистрировали 3 случая, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 032.