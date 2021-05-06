Четверг, 6 Мая 2021 11:18

АрмИнфо.В Ереване глава МИД России Сергей Лавров возложил венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян и цветы к Вечному огню. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отметим, что в рамках рабочего визита в Ереван Лавров проведет встречи с и.о. премьер- министра РА Николом Пашиняном и армянским коллегой Ара Айвазяном. Встреча с Айвазяном уже стартовала в МИД Армении.