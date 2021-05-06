Четверг, 6 Мая 2021 11:17

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) выступили с заявлением, в котором приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна.

В заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, посредники также призывают обе стороны полностью и быстро завершить процесс обмена всеми заключенными, задержанными и останками, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными.

Ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели призывают стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования конфликтных регионов и снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций.

Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру, путем решения остающихся проблемных вопросов, обозначенных в заявлении сопредседателей от 13 апреля. Это включает возобновление политического диалога на высоком уровне под эгидой сопредседателей при первой же возможности.