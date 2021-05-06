Четверг, 6 Мая 2021 11:14

АрмИнфо.По факту смерти солдата-срочника, рядового Артема Мелконяна задержан его сослуживец, солдат срочной службы А. С. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В ведомстве напомнили, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 373 УК РА (нарушение правил обращения с оружием, которое по неосторожности привело к гибели человека). Следствие продолжается для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Мелконян был убит на одной из боевых позиций ВС РА на юге страны в ходе пересменки вечером 4 мая.