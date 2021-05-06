Четверг, 6 Мая 2021 11:12

АрмИнфо.27 депутатов Конгресса Испании, 13 членов Сената, а также более 60 членов парламентов различных автономных сообществ и городских советов просят испанское правительство вмешаться в вопрос немедленного освобождения всех армянских военнопленных.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в тексте заявлении, отмечается, что спустя 6 месяцев после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Бакинский режим продолжает не выполнять один из ключевых положений этого документа - а именно освободить военнопленных.

"Согласно полученным данным, в азербайджанском плену находится более 200 военнопленных. На пресс-конференции 26 февраля президент Ильхам Али заявил, что считает их террористами, поскольку они были захвачены после 9 ноября. Но реальность такова, что тогда военнослужащие были в осаде в Гадруте. Эта часть была осаждена наемниками-джихадистами и азербайджано-турецкими вооруженными силами, но не была захвачена на момент подписания соглашения. Это грубое нарушение соглашения лишний раз свидетельствует, что президент Азербайджана не выполняет взятые на себя обязательства. Его приоритетом является ненависть к армянам, на которых он обещал "охотиться как на собак"", - подчеркивается в заявлении, при это добавляется, что агрессии Азербайджана и его союзников в отношении Арцаха привела к гибели более 3,5 тысяч 20-летних солдат, при этом десятки тысяч человек стали беженцами, вынужденными переселенцами.

В заявлении также обращается внимание на эти факты, которые разрушают надежду армянского народа на возвращение к нормальной жизни, на своих исторических территориях спустя 106 лет после Геноцида армян.

"В ходе этого конфликта Азербайджан совершил различные военные преступления. Есть много видео, где мы видим казни армянских военнопленных, мирных жителей, бесчеловечные пытки, даже истязания трупов. Учитывая все это, можно ужаснуться обращению с теми, кто в настоящее время находится под гнетом этой нефтяной диктатуры", - говорится в заявлении, при этом напоминается о том, что Азербайджан в числе самых авторитарных государств мира, где зафиксированы вопиющие нарушения прав человека.

В заявлении выражается сожаление тем фактом, что Минская группа ОБСЕ не смогла предотвратить войну или защитить ее жертв. "Но она должна была, по крайней мере, обеспечить соблюдение гуманитарного положения соглашения о прекращении огня. Выполнение этого пункта является предварительным условием достижения окончательного мира путем переговоров. Закон должен преобладать над насилием в этом регионе, от которого нельзя отказаться в условиях варварства и тоталитаризма.

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами мы, нижеподписавшиеся, просим испанское правительство использовать всю свою силу - международное влияние для освобождения армянских военнопленных", - говорится в обращении.