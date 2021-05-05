Среда, 5 Мая 2021 19:59

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал второго и третьего президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна выступить против Пашиняна единым предвыборным блоком.

На своем сайте ilur.am Тер-Петросян призвал своих коллег объединиться в единый фронт, поскольку это может стать единственным выходом из сложившегося в стране общенационального кризиса и возможности избежать новых бед. "Долг всего армянства - осознать, что воспроизводство режима Пашиняна для Армении и Арцаха гораздо опаснее, чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие даже из Азербайджана и Турции",- заявил он.

Первый президент также сообщил, что на мартовской встрече экс-руководителей Армении и Арцаха он уже делал такое предложение. Но Кочарян сразу отверг его, а Саргсян никак на это не отреагировал.

В связи с этим Тер-Петросян решил обнародовать сегодня этот свой проект Заявления экс- президентов Армении, который был предложен ранее Кочаряну и Саргсяну.

В нем, в частности, говорится, что с учетом <насущной необходимость восстановить душевное равновесие нашего народа после войны; необходимости как можно скорее деэскалировать напряженную внутриполитическую ситуацию; чтобы избежать дальнейшего углубления атмосферы вражды и во избежание столкновений; и болезненное стремление правительства, которое полностью провалилось во всех сферах государственного управления, воспроизвести себя любой ценой и его очевидные деструктивные последствия; а также общенациональное ожидание формирования в Армении нового правительства, отвечающего требованиям момента и национальной солидарности> президенты объявляют о следующем:

<Несмотря на принципиальные разногласия, которые у нас были в прошлом, острые противоречия, осознавая свою ответственность за судьбу страны, не стремясь лично занять какую- либо должность в новой системе правления, мы будем участвовать в предстоящих выборах как Альянс "Национальное согласие">. Альянс будет состоять из политических сил, общественных организаций и интеллигенции.

В проекте единого заявления выражается убежденность, что эта инициатива получит положительный отклик у всех армян и международного сообщества.